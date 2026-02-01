Сколько стоит валюта в Украине сегодня: курс доллара и евро в первый день февраля

Эксперт отметил, что наиболее ушлые украинцы успеют заработать на разнице курсов разных обменников.

Последняя неделя января была богата на события, которые оказали существенное влияние на мировой и украинский валютные рынки. При этом в воскресенье, 1 февраля, украинцам не стоит ожидать глобального обвала курса валют.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара сегодня в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах: прием - 42,45-42,90 грн и продажа - 43,05-43,35 грн. Кроме того, он отметил, что курс евро в первый день февраля будет находиться в пределах: прием - 50,70-51,20 грн и продажа - 51,30-51,75 грн.

"Из-за разного видения перспектив поведения доллара и евро аналитиками банков и отдельных крупных сетей обменников будет наблюдаться существенный разброс котировок покупки и продажи этих валют в различных регионах Украины и крупных городах. Это даже будет позволять отдельным наиболее активным и продвинутым гражданам при удачном стечении обстоятельств зарабатывать 5−10 копеек на долларе и евро за счет операций покупки/продажи валюты в разных пунктах обмена валют", - объяснил эксперт.

По его словам, глобального обвала курса доллара и евро украинцам сегодня ожидать не стоит.

НБУ установил на понедельник, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,81 гривни за доллар. Кроме того, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро.

