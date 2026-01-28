Доллар дешевеет, евро растет: свежий курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,65 грн, а евро – 50,88 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 января, подешевел на 15 копеек и составляет 43,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,65 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 51,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,88 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,16 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,62 грн/евро, а курс продажи - 51,26 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 28 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 17 копеек.

В отношении евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,23 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 17 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 января - 51,06 грн/евро).

