Доллар США пошел вверх: в Reuters объяснили причины

Верховный суд США должен вынести решение по таможенной политике Трампа.

Доллар США в пятницу, 9 января, укрепился во время вялых торгов в Азии. Рынки ожидали отчета о занятости в США и готовились к возможному решению Верховного суда об использовании президентом Дональдом Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин.

Как пишет Reuters, индекс доллара США, отражающий его динамику по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,1% до 98,933, приблизившись к самому высокому уровню за месяц.

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь 2025 года должен развеять неопределенность в статистике, вызванную недавним шатдауном правительства.

Видео дня

В то же время Верховный суд США должен определить, может ли Трамп применять Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения пошлин без одобрения Конгресса. Такое решение способно коренным образом изменить торговую политику Вашингтона и разрушить месяцы переговоров со странами-партнерами.

Если вердикт будет не в пользу Трампа, то руководители компаний, таможенные брокеры и торговые юристы готовятся к возможным судебным баталиям, чтобы добиться возврата примерно 150 млрд долларов пошлин, уже уплаченных правительству США.

Американский доллар укреплялся по отношению к иене четвертый день подряд, прибавив 0,3%. Поддержкой стали данные, которые показали неожиданный рост потребительских расходов домохозяйств в Японии в ноябре в годовом измерении. Это свидетельствует об ускорении потребления накануне повышения Банком Японии учетной ставки до максимума за 30 лет в декабре.

По отношению к китайскому юаню доллар США удерживался вблизи уровня 6,9797 – почти без изменений после того, как годовая потребительская инфляция в Китае в декабре ускорилась до максимума почти за три года.

Большинство других валют во время азиатских торгов почти не изменились. Евро стабилизировался на уровне 1,1655 доллара США накануне публикации данных по внешней торговле Германии и розничным продажам в еврозоне.

Британский фунт оставался на уровне 1,3436 доллара США, австралийский доллар – на отметке 0,6697, тогда как новозеландский доллар снизился на 0,2% – до 0,5742.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил 9 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января - 42,72 грн/долл.)

Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 25 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января – 49,92 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что валютный рынок на следующей неделе останется динамичным, однако без резких перекосов. Спрос по-прежнему будет превышать предложение, хотя разрыв между ними постепенно сокращается.

Вас также могут заинтересовать новости: