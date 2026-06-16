Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют в Украине на 17 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,94 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 17 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,94 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,78/44,81 грн/долл., а к евро – 51,96/51,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 16 июня снизился на 1 копейку и составлял 45,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составил 52,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,60 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45 гривень за доллар, а курс евро также подешевел на 5 копеек и составлял 52,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.

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