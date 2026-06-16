В банках и обменниках подорожал евро: курс валют в Украине 16 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 51,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 16 июня, снизился на 1 копейку и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,35 грн/евро, а курс продажи – 52,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 52,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля – 51,91 грн/евро).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в базовом сценарии официальный курс доллара будет находиться в пределах 44,45-44,95 грн за доллар, а наличный – 44,65-45,25 грн. В то же время наличный евро может торговаться в диапазоне 51,75-52,50 грн.

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