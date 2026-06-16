'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 16 июня, снизился на 5 копеек и составляет 45,00 гривень за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 52,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 51,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 52,36 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 16 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 52,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля – 51,91 грн/евро).

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,60 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: