НБУ обнародовал курс валют на понедельник: сколько будет стоить доллар 6 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,02 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, то есть национальная валюта прибавила 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,65/44,68 грн/долл., а к евро – 51,12/51,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 3 июля потерял 6 копеек и составлял 45,03 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,51 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 12 копеек и составил 51,55 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,87 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45 гривень за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 51,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,4 гривни, а евро – по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

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