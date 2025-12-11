В 'ПриватБанке' подорожала валюта: свежий курс доллара и евро 11 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 декабря, подорожал на 23 копейки и составляет 42,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 35 копеек и составляет 49,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,98 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 11 декабря вырос на 24 копейки и составляет 49,75 гривни.

Нацбанк установил на 11 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,22 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 17 копеек и составляет 42,57 гривня за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 42,10 гривня за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 21 копейку и составляет 49,60 гривня за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49 гривень за евро.

