Курс гривни к евро установлен на уровне 49,22 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 11 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,22 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,35/42,38 грн/долл., а евро - 49,30/49,31 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 10 декабря вырос на 5 копеек и составлял 42,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составлял 49,39 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,85 гривни за евро.

В свою очередь курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек и составлял 42,35 гривни за доллар, а курс евро вырос также на 5 копеек и составлял 49,45 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,45 гривни за единицу иностранной валюты.

