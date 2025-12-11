Продать доллар можно в среднем по курсу 42,10 грн, а евро - 49,00 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 декабря, вырос на 17 копеек и составляет 42,57 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,10 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 21 копейку и составляет 49,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,00 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,35 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,66 грн/евро, а курс продажи - 49,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 11 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,22 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 13 копеек.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рекомендовал воспользоваться окном возможностей и купить валюту. По его словам, в принятом законе о госбюджете на 2026 год заложен курс доллара 45,7 грн. По мнению эксперта, курс может быть и больше, поэтому доллар по 42,5 грн сейчас покупать выгодно.

