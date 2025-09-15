Доллар снизился, евро пошел вверх: курс валют в 'ПриватБанке' на 15 сентября

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 сентября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, вырос на 10 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 18 копеек и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 сентября, остался неизменным - 48,78 гривни.
Курс валют в Украине - последние новости
Курс доллара к гривне в банках Украины 15 сентября снизился на 3 копейки - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.
НБУ установил на 15 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки
По отношению к евро гривня тем временем ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,39 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.