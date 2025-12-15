Курс гривни к евро установлен на уровне 49,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 12 декабря - 49,52 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,19/42,22 грн/долл., а евро - 49,60/49,63 грн/евро.

Как сообщало издание Bloomberg, на этой неделе евро может снова пойти в рост. Главным фактором влияния на валюту будет заседание Европейского центрального банка. Сейчас единая валюта Европы колеблется вблизи максимума за два месяца после третьего подряд снижения ставки Федеральной резервной системы США.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в 15 декабря подешевел на 13 копеек и составлял 42,35 гривни за доллар, а курс евро остался на прежнем уровне и составлял 49,90 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

