Китай хочет снова покупать российскую нефть после долгого перерыва, - Reuters

Несколько государственных компаний уже обратились к поставщикам с запросами о возможных закупках российской нефти.

Крупные государственные нефтяные компании Китая возобновили интерес к закупкам российской нефти после 4-месячного перерыва, пытаясь избежать дефицита поставок, вызванного войной на Ближнем Востоке, пишет агентство Reuters.

Торговые подразделения государственных компаний Sinopec и PetroChina на этой неделе обращались к поставщикам с запросами о возможных закупках российской нефти. Если сделки будут заключены, это будут первые покупки с ноября 2025 года.

По данным агентства, пока не известно о заключении каких-либо соглашений, однако ожидается, что это может произойти в ближайшее время. Несмотря на рост цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана, российская нефть остается дешевле альтернативных поставок из Бразилии и Западной Африки.

По словам одного из трейдеров, китайские нефтяные гиганты оценивали ситуацию, в частности возможность уложиться в 30-дневный период ослабления санкций США, который начал действовать 12 марта и распространяется на грузы уже загруженных партий.

Кроме того, крупные компании могут также покупать нефть у китайских независимых переработчиков или трейдеров, которые уже имеют в хранилищах российскую нефть.

"Некоторые независимые нефтепереработчики готовы перепродавать, потому что это приносит им больше денег, чем переработка на собственных заводах", – отметил один из источников, вовлеченный в торговлю российской нефтью.

Флагманский сорт российской нефти ESPO с поставкой в конце апреля предлагался примерно на $8 за баррель выше Brent. Для сравнения, бразильская нефть марки Tupi с отгрузкой в апреле в последний раз котировалась с премией в $12–$15 к Brent.

Государственные компании Китая прекратили закупки российской нефти в конце октября после введения санкций США против крупнейших российских производителей "Роснефти" и "Лукойла".

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Как писал УНИАН, стоимость "черного золота" после начала войны на Ближнем Востоке существенно выросла из-за боевых действий и фактического перекрытия Ираном Ормузского пролива для большинства судов. Цена нефти периодически превышает $100 за баррель.

16 марта стало известно о готовности Тегерана к переговорам относительно безопасного судоходства через Ормузский пролив, хотя страна не настроена завершать войну. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи тогда заявил, что Тегеран готов к переговорам относительно безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

17 марта цены на нефть выросли после первого за почти неделю падения по итогам предыдущей торговой сессии. Таким образом, нефть вернулась к росту, поскольку Иран усилил атаки на энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива.

Вас также могут заинтересовать новости: