НБУ ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 20 марта

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,50 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,94/43,98 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,49/50,52 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 19 марта остался на прежнем уровне и составлял 44,25 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,75 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне также не изменился и составлял 51,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,30 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро в банке вырос также на 10 копеек и составлял 51,05 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 50,05 гривни за единицу иностранной валюты.

