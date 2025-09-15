Курс гривни к евро установлен на уровне 48,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,50 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,15/41,18 грн/долл., а евро - 48,42/48,44 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 сентября подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро, в свою очередь, вырос на 10 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 3 копейки - до 41,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 48,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

