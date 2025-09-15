Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 48,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 сентября, снизился на 3 копейки - до 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 13 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,60 грн/евро, а курс продажи - 48,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 15 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 3 копейки

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,39 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

При этом директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке Украины до 21 сентября внимание будет приковано к курсу евро, а вот курс доллара будет относительно спокойным, но не стоит ожидать существенных последствий от возможных колебаний валюты.

