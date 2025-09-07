Курс валют будет прогнозируемым.

Неделя была насыщена новостями и геополитическими вызовами, которые практически не отразились на украинском валютном рынке. А вот на международном рынке подобные события провоцируют высокую волатильность как доллара, так и евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что в воскресенье, 7 сентября, курс доллара в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 41,05-41,20 грн. и продажа - 41,25-41,60 грн.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием 47,70-48,35 грн. и продажа - 48,40-48,70 грн.



По его словам, владельцы обменников для подстраховки расширят разницу между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, но все также будут работать в формате "с оборота".

"Спред как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 20−30 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,16 гривни за один евро.

На межбанковске котировки гривни к доллару установились на уровне 41,21/41,24 гривни, а европейской валюты- 48,16/48,18 гривни за евро.

