Украинцы увеличили покупку долларов из-за снижения курса.

Украинцы в августе снизили чистую покупку наличного евро, по сравнению с предыдущими месяцами. При этом чистая покупка долларов со стороны граждан выросла.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своей заметке в Facebook отметил, что в августе украинцы снизили чистую покупку (покупка минус продаж) евро до 192,5 миллиона долларов (против 312 млн долларов в июле). В то же время, чистая покупка долларов выросла до 168,8 миллиона долларов. По словам аналитика, причиной возвращения интереса к американской валюте стало ее удешевление.

Впрочем, несмотря на это, евро все равно пока опережает доллар.

"Евро остается более популярным среди украинцев. Хотя его откат от максимумов и последующая относительная стабильность замедлили покупателей. А вот откат доллара наоборот дал дополнительную возможность покупателям добрать валюту подешевле, или даже перейти из евро в доллар", - отметил аналитик.

Согласно данным Национального банка, в августе украинцы суммарно купили 544,7 млн. евро в долларовом эквиваленте. В то время как продали валюты на 352,2 миллиона долл. То есть чистая покупка составила 192,5 млн.

Американскую же валюту украинцы в августе приобрели на 1,3 млрд долл., а продали – на 1,13 миллиарда дол. Чистая покупка этой валюты составила 168,8 млн. дол. и значительно превысила показатели предыдущих четырех месяцев, когда сальдо составляло от 10 до 58 млн долл., по данным НБУ.

В целом, начиная с апреля, чистая покупка украинцами евро значительно превышала чистую покупку американской валюты, что происходило на фоне рекордного подорожания евро относительно доллара (и соответственно гривны) из-за сумбурной политики президента США Дональда Трампа и его таможенных войн.

Падение доллара на мировых рынках - последние новости

Издание Bloomberg в августе писало, что доллар и другие американские активы уязвимы из-за угрозы, нависшей над институтами США. Ситуация ухудшилась из-за действий президента Дональда Трампа.

Доллар и долгосрочные казначейские облигации США упали 26 августа после того как Трамп объявил об увольнении члена правления Федеральной резервной системы Лизы Кук. Этот беспрецедентный шаг еще больше подорвал доверие к ФРС и американским активам, потому что его расценили как новый удар по независимости центробанка.

Ранее УНИАН писал о рекордном росте курса евро относительно доллара из-за сумбурной и непоследовательной политики американского президента.

