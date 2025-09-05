Курс гривни к евро установлен на уровне 48,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,16 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,21/41,24 грн/долл., а евро - 48,16/48,18 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 сентября снизился на 3 копейки - до 41,60 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,10 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 48,53 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро остался на прежнем уровне и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

