Зеленский сообщил о разблокировании кредита ЕС на €90 миллиардов

Кроме того, уже вступил в силу 20-й пакет санкций против России.

Европейский пакет поддержки для Украины на 90 миллиардов евро сегодня был разблокирован. Поступление первого транша ожидается в мае-июне.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что этот европейский пакет придаст силы украинской армии и позволит выполнять социальные обязательства перед украинцами.

"Работаем над тем, чтобы первый транш из этого пакета поддержки уже был доступен в мае-июне. Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры", – написал президент.

Видео дня

Также он добавил, что в рамках встреч на Кипре планирует обсуждать с партнерами и дальнейшее санкционное давление на Россию. По его словам, 20-й пакет разблокирован и должен быть продолжен другими санкционными шагами.

"Продолжим прорабатывать с партнерами и новый формат сотрудничества – Drone Deals, который подтвердил свою эффективность на Ближнем Востоке и в Заливе", – сообщил Зеленский.

Кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины – последние новости

22 апреля послы государств-членов Европейского Союза одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против Российской Федерации.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил о восстановлении нефтепровода "Дружба" и выразил надежду, что теперь будет устранено главное препятствие для предоставления кредита на сумму 90 миллиардов евро для Украины от Евросоюза.

