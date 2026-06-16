Самая богатая женщина Австралии вложила 1 млрд долларов в компанию SpaceX Илона Маска, – WSJ

В последние годы эта бизнесвумен всё активнее участвует в политической жизни Австралии и поддерживает правопопулистскую и антииммиграционную партию One Nation.

Самая богатая женщина Австралии, горнодобывающая магнатка Джина Райнхарт, инвестировала более 1 млрд долларов в компанию SpaceX через свою компанию Hancock Prospecting. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделка состоялась после рекордного выхода SpaceX на биржу. По данным издания, первичное размещение акций (IPO) компании Илона Маска оценило её примерно в 75 млрд долларов, а одним из крупнейших инвесторов стала именно Райнхарт.

Австралийская миллиардерша неоднократно выражала восхищение деятельностью Маска. Она назвала его "действительно исключительным человеком, выдающейся технической личностью, работающей в критически важных секторах". Также Райнхарт заявила, что ее компания готова поставлять редкоземельные минералы для проектов SpaceX.

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В последние годы бизнесвумен всё активнее участвует в политической жизни Австралии и поддерживает правопопулистскую и антииммиграционную партию One Nation. Она также положительно оценивала деятельность созданного в США Департамента правительственной эффективности (DOGE), который во время второго президентского срока Дональда Трампа возглавлял Илон Маск.

Акции SpaceX и одна история успеха

Ранее издание CBS News сообщило, как обычный сварщик, который более десяти лет назад устроился в SpaceX, не зная почти ничего о компании, после её выхода на биржу на этой неделе стал миллионером. Иммигрант Хуан Эрнандес имел профессию сварщика и о возможности трудоустройства в SpaceX он узнал от друга, которого уже приняли на работу в компанию.

В 2015 году SpaceX предложила ему не только работу, но и пакет акций на сумму 10 тысяч долларов. Тогда мужчина не придал этому большого значения, ведь на предыдущих работах, где ему платили почасово, подобных бонусов не было. По его словам, он даже не предполагал, что эти акции когда-нибудь будут стоить так дорого.

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