Обычный сварщик стал миллионером после выхода SpaceX на биржу

11 лет назад мужчина получил от компании в качестве бонуса пакет акций на сумму 10 тысяч долларов. Сегодня этот пакет стоит в 100 раз дороже.

Обычный сварщик, который более десяти лет назад устроился в SpaceX, не зная почти ничего о компании, после ее выхода на биржу на этой неделе стал миллионером. Об этом сообщает CBS News.

Как пишет издание, иммигрант Хуан Эрнандес имел профессию сварщика и о возможности трудоустройства в SpaceX он узнал от друга, которого уже взяли на работу в компанию. Тот считал, что опыт Эрнандеса хорошо подходит для этой должности. Сам мужчина вспоминает, что ничего не знал о компании.

В 2015 году SpaceX предложила ему не только работу, но и пакет акций на сумму 10 тысяч долларов. Тогда Эрнандес не придал этому большого значения, ведь на предыдущих работах, где ему платили почасово, подобных бонусов не было. По его словам, он даже не предполагал, что эти акции когда-нибудь будут стоить так дорого.

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Ситуация кардинально изменилась после первичного размещения акций SpaceX на бирже на этой неделе. Компания вышла на биржу Nasdaq под тикером SPCX с оценкой небольшого пакета акций в 75 миллиардов долларов. По состоянию на закрытие торгов в пятницу акции стоили 160,95 доллара за штуку. Эрнандес владеет примерно 6500 акциями. И вместо прежних 10 тысяч долларов сегодня стоимость этого пакета превысила 1,04 миллиона долларов.

В течение десяти лет работы в компании Эрнандес занимался подготовкой ракет к запускам, создавая конструкции для их установки на стартовых площадках и другую необходимую инфраструктуру. Впоследствии мужчина поднялся по карьерной лестнице до должности руководителя, а затем перешел на работу в компанию Blue Origin Джеффа Безоса, которая, кстати, является прямым конкурентом SpaceX.

Несмотря на неожиданное богатство, Эрнандес не планирует уходить с работы. По его словам, воспитание и опыт иммигранта научили его ценить труд, поэтому финансовый успех не изменит его жизненных принципов.

Эрнандес также отметил, что если бы у него была возможность пообщаться с Илоном Маском, то он поблагодарил бы его за возможность, которая изменила жизнь многих обычных работников.

SpaceX вышла на биржу

Как писал УНИАН, в четверг компания SpaceX совершила исторический выход на биржу, проведя крупнейшее первичное публичное размещение акций в США. Компания привлекла около 75 миллиардов долларов, на основе чего ее совокупная оценка превысила 1,7 триллиона. Таким образом, SpaceX перешла из статуса частной компании в публичную, что означает, что ее акции теперь можно свободно покупать и продавать на биржевых торгах.

Благодаря тому, что значительная доля акций компании по-прежнему принадлежит Илону Маску, оценочная стоимость его капитала приблизилась, а по некоторым оценкам и превысила триллион долларов. Если последнее соответствует действительности, то Маск стал первым человеком в мире с таким уровнем богатства.

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