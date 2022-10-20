Темпы роста ВВП Украины в последующие годы будут сдержанными - на уровне 4-5%.

После глубокого падения в начале войны экономика Украины оживает, постепенное восстановление продолжится в 2023-2024 годах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Экономическая активность в II–III кварталах 2022 года медленно восстанавливалась благодаря дальнейшему освобождению украинских земель, адаптации бизнеса к новым условиям и работе "зернового коридора". Последний фактор обусловил положительный вклад в ВВП по сравнению с июльским прогнозом. Однако имеющиеся логистические проблемы, особенно в металлургии, разрушение мощностей, в частности в энергетике, и снижение реальных доходов населения сдерживают восстановление экономики", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что значительный отрицательный вклад в изменение реального ВВП ожидаемо имеет и сельское хозяйство – как из-за более низких показателей урожайности в этом году, так и значительно меньших посевных площадей. Из-за этого Нацбанк лишь незначительно улучшил оценку падения ВВП в текущем году - до около 32% (с 33,4% июльского прогноза).

Заложенное в прогноз ослабление рисков безопасности с середины 2023 года станет ключевым фактором будущего восстановления экономики. В частности, полноценное возобновление работы черноморских портов позволит существенно нарастить украинский экспорт.

"Значительная бюджетная поддержка будет стимулировать потребительский спрос и инвестиции в восстановление страны. В то же время значительный масштаб потерь рабочей силы и производственных мощностей, высокие мировые цены на энергоносители и существенные потребности в импорте на этапе послевоенного восстановления будут тормозить оживление экономики. При таких условиях темпы роста ВВП Украины в последующие годы будут сдержанными - на уровне 4-5%", - добавили в НБУ.

Война в Украине и ВВП:

ВВП Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2%, по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проектом госбюджета на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%. Макроэкономический прогноз на 2023 год предусматривает рост валового внутреннего продукта на 4,6% в реальном выражении и на 37% - в номинальном выражении.

Валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

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