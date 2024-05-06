Издание утверждает, что он выпекается за 1 минуту. Еще несколько минут понадобится, чтобы все смешать.

Выпечка в микроволновке - один из самых быстрых вариантов для людей, у которых нет времени или желания долго ждать, пока тесто подойдет в духовке. Издание BBC Food предлагает попробовать новый рецепт ванильного торта, который был опубликован летом 2023 года.

СМИ утверждает, что порцию на одного человека легко приготовить за 5 минут, добавив главные ингредиенты в обычную чайную чашку. Если у вас большая семья, просто умножьте количество необходимого на свои чашки. Что нужно для приготовления:

20 г несоленого сливочного масла;

три столовые ложки молока;

одна четвертая чайной ложки ванили или ванильного экстракта;

две столовые ложки сахарной пудры;

четыре столовые ложки муки;

одна четвертая чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли.

Также вам понадобится мороженое, сливки или фрукты, чтобы украсить кекс.

Видео дня

Как готовить ванильный торт в чашке

Берем чашку, которую можно ставить в микроволновую печь. Выпекать кекс будем на мощности 800 Вт. Смешиваем в отдельной емкости (не в главной чашке) сливочное масло с молоком, ставим в микроволновую печь на короткие 10-секундные интервалы. Перемешиваем, пока масло не растопится. Смешиваем сухие ингредиенты в главной чашке: ваниль, сахар, муку, разрыхлитель и соль. Далее добавляем туда растопленное масло из первой чашки, взбиваем до однородной массы. Ставим чашку в середину микроволновой печи, нагреваем в течение одной минуты. Бисквит будет готов, когда станет упругим на ощупь.

Ванильный торт следует украсить для вкуса мороженым, сливками, фруктами, глазурью для торта, ложкой джема и т.д., советует BBC.

Шоколадный бисквит в микроволновке - еще один рецепт на 5 минут

Если хочется испечь аналогичный по легкости кекс, но со вкусом шоколада, есть вариант рецепта за 5 минут для микроволновки. Он очень схож с ванильным тортом BBC, однако там следует добавлять какао и яйцо. Также есть еще несколько нюансов. Подробнее о таком воздушном кексе - в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: