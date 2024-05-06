В частности, враг может пойти по трассе 0511 на Покровском направлении.

В СМИ пишут о захвате Очеретино Донецкой области. Официальной информации по этому поводу не было, однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что потеря населенного пункта заслуживает расследования, поскольку в этой локации было потеряно то, что могло еще долго сдерживать россиян.

В эфире "24 канала" он рассказал, что украинские защитники должны отойти из некоторых населенных пунктов на более удобные с точки зрения обороны позиции. В то же время российские захватчики благодаря контролю над Очеретиным теперь получили несколько варинатов для продвижения.

В частности, враг может пойти по трассе 0511 на Покровском направлении, по трассе 0504 через Воздвиженку, чтобы перебить украинскую логистику. Также враг может создать зону безопасности на севере и юге и ориентироваться на частичную передислокацию сил по трассе Н20 в направлении Часового Яра Донецкой области.

Видео дня

"Охват фактически Торецкого плацдарма. То есть у российского командования есть планы по формированию наступательных операций и их реализации уже на Торецк", – добавил он.

В то же время если противник отправится по трассе 0511 или будут выходить на трассу 0504, россияне растянут ресурс и будут вынуждены думать о своих флангах, говорит эксперт. Например, если оккупанты пойдут от Очеретино по трассе 0511, то упираются в украинские линии обороны, сформированные к западу от Авдеевки. Если же противник пойдет через Воздвиженку, его силу могут "перерезать" до или на трассе 0504, и россияне окажутся в окружении.

"Поэтому по состоянию на сейчас говорить об угрозе для Павлограда, когда они имеют хоть и частичный ситуативный успех, но все же проблематику с выходом даже на Покровск, рано", – резюмировал Коваленко.

Ситуация на фронте

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на передовой произошло 87 боевых столкновений с противником. Отмечается, что только на Авдеевском направлении было отбито более 20 вражеских атак.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что российские захватчики сейчас сосредоточили основной удар на Покровском и Кураховском направлениях. По его словам, имея изначально численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск.

Вас также могут заинтересовать новости: