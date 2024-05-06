Россияне пишут, что Украина ударила по командному пункту из HIMARS.

На войне в Украине могли ликвидировать сына российского военачальника Александра Лапина.

Соответствующее сообщение появилось в российской группе "Новости Волгоград". "Пришли трагические известия с фронта. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб наш земляк Лапин Денис Александрович", - говорится в посте.

Указывается, что 3 мая по командному пункту, в котором находился Лапин, нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS. "Денис родился 23 января 1986 года в Волгограде. В 2019 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ", - добавили они.

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Что известно о генерале Лапине

Оккупант руководил группировкой российских войск "Центр", которая пыталась захватить территории Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Лето стало известно, что Лапин наградил медалью Жукова собственного сына Дениса, руководившего наступлением на Сумы и Чернигов.

В Украине его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Также Лапин внесен в санкционные списки Украины, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и встрех стран-членов Европейского Союза.

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