Из-за войны значительно увеличилось количество людей, нуждающихся в установлении инвалидности.

Кабинет министров Украины утвердил перечень документов для прохождения медико-социальной экспертизы. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Отмечается, что в результате войны увеличивается количество людей, которые нуждаются в установлении инвалидности, значительную часть среди них составляют военнослужащие.

"В связи с этим определен четкий перечень документов, которые подают пациенты для прохождения медико-социальной экспертизы. Это позволит уменьшить нагрузку на людей и сократит сроки оформления документов для подачи в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК)", - говорится в сообщении. Видео дня

Общие документы, которые пациент подает для прохождения медико-социальной экспертизы:

паспорт гражданина Украины (в случае предъявления паспорта гражданина Украины в форме "ID карты" также выписка из реестра территориальной общины);

справка о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;

для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного) или удостоверение о приписке к призывному участку или справка территориального центра и социальной поддержки о пребывании на воинском учете;

для людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах - справка о пребывании в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Медицинские документы, которые подают врачебные консультативные комиссии в МСЭК, следующие:

направление на МСЭК;

медицинские документы, касающиеся заболевания или состояния (выписка из медицинской карты);

результаты лабораторных и других исследований, подтверждающих диагноз или состояние и степень его тяжести;

план медицинской, профессиональной и индивидуальной реабилитации;

документы, подтверждающие причинную связь с инвалидностью;

документы, подтверждающие непрерывную временную нетрудоспособность в течение четырех месяцев.

В правительстве подчеркивают, что отдельные изменения касаются прохождения МСЭК военнослужащими. В частности, отныне причинная связь инвалидности, а также степень утраты трудоспособности бывших военнослужащих будет устанавливаться на основании постановления ВВК, оформленной справкой ВВК, свидетельством о болезни или протоколом заседания штатной ВВК.

"Степень утраты трудоспособности военнослужащему/военнослужащей комиссия будет устанавливать после окончания его лечения. На основании данных о потере здоровья комиссия будет разрабатывать программу медицинской, профессиональной и социальной реабилитации", - объясняют в Кабмине.

Мобилизация в Украине - последние новости

УНИАН сообщал, как обновить данные в ТЦК с 18 мая. Новый закон о мобилизации, который президент Украины подписал 16 апреля, вступает в силу с 18 мая.

Согласно документу, все военнообязанные украинцы, начиная с этой даты, должны в течение 60 дней обновить свои данные. Это можно будет сделать как во время личного визита в ТЦК, так и онлайн.

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