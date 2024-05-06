Отмечается, что нет никаких обязательств закупать вооружение для украинских войск исключительно в Европе.

В Европе достигли договоренности об использовании около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок во всем мире", – цитирует его заявление после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге Reuters.

Отмечается, что нет никаких обязательств закупать вооружение исключительно в Европе.

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"Потому что на самом деле самое важное сейчас – поставить оружие быстро, а не тогда, когда будет построена новая фабрика", – подчеркнул Шольц.

Агентство напомнило, что еще в марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением перечислить 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, в фонд ЕС, который финансирует закупку оружия для Украины.

Около 70% всех российских активов, замороженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он имеет ценные бумаги и наличные российского Центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Помощь Украине: новости, которые вы могли пропустить

Нидерланды планируют передать Украине американские истребители F-16 этой осенью. Их начнут поставлять партиями уже "после лета", заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Между тем Италия в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто. При этом он отметил, что отправку итальянских солдат в Украину исключает.

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