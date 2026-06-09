Гривня будет падать, а цены - расти быстрее: новый прогноз для экономики Украины

Слабый экономический рост станет новой нормой в ближайшие годы, если ситуация с безопасностью не улучшится.

Украинская экономика оказалась более устойчивой к вызовам, чем ожидалось, однако ее перспективы остаются сдержанными. Впрочем, аналитики ухудшили ряд ключевых прогнозов: ожидают слабого роста ВВП, более высокой инфляции и более быстрого ослабления гривни, говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе инвестгруппы ICU.

"Украинская экономика в очередной раз продемонстрировала беспрецедентную устойчивость к массированным отключениям электроэнергии в начале года – сокращение ВВП в первом квартале 2026 года на 0,5% г/г оказалось несколько ниже большинства оценок. Однако потенциал ее роста в среднесрочной перспективе остается достаточно ограниченным", – говорится в документе.

Аналитики прогнозируют рост реального ВВП в этом году менее чем на 1%. Слабый экономический рост станет новой нормой в последующие годы, если ситуация с безопасностью существенно не улучшится.

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Также отмечается, что кризис на Ближнем Востоке стал ключевым событием для мировой экономики. Он быстро повлиял на потребительские цены через первичные и вторичные эффекты. Устойчивый дезинфляционный тренд в Украине резко развернулся, поэтому сейчас специалисты ожидают, что инфляция в конце года составит 9-10%. Это значительное ухудшение по сравнению с предыдущими прогнозами компании на уровне около 7%.

Кроме того, вызывает беспокойство значительный рост дисбалансов на валютном рынке с начала года.

"За пять месяцев 2026 года центральный банк потратил на интервенции по продаже валюты 18,1 млрд долл. – это значительно выше 14,3 млрд долл. за тот же период прошлого года. За полный год прирост интервенций по сравнению с прошлогодним показателем может составить 6-7 млрд долларов, а их общий объем приблизиться к 42-43 млрд долл.", – говорится в прогнозе.

Это, по мнению аналитиков, побудит НБУ несколько ускорить темпы ослабления гривни. Поэтому прогноз обменного курса на конец 2026 года был пересмотрен до уровня 45,8 грн/долл. (по сравнению с предыдущим прогнозом 45 грн/долл.).

При этом отмечается, что дефицит бюджета в 2026 году будет полностью перекрыт внешней финансовой помощью, и в этом году Министерство финансов сможет сократить внутренний долг впервые с начала полномасштабной войны.

Экономика Украины – последние прогнозы

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают, что в 2026–2027 годах экономическая динамика Украины останется положительной, но сдержанной из-за последствий войны, дефицита рабочей силы и высокой зависимости от внешней финансовой поддержки. Согласно прогнозу организации, темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале.

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