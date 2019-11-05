Топ-менеджерам Вектор Банка, укравшим 28 миллинов гривень вручили подозрение - ГБР

Топ-менеджеры "Вектор Банка" проводили заведомо невыгодные финоперации с выдачей кредитов частным предприятиям, имевшим признаки фиктивности.

Главе правления ПАТ "Вектор Банк" и еще нескольким руководителям структурных подразделений финучреждения вручили подозрение о том, что они незаконно вывели через подставные фирмы свыше 28 миллионов гривень.

Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

"Сегодня сообщили о подозрении экс-главе правления ПАТ "Вектор Банк" и еще нескольким бывшим руководителям структурных подразделений финучреждения. Упомянутым топ-менеджерам банка инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах - по предварительному сговору и путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ)", - написала она.

Варченко также сообщила, что, по предварительной версии следствия, служебные лица банка присвоили и незаконно вывели из финучреждения свыше 28 миллионов гривень, используя схему с выдачей кредитов ряду подставных компаний.

По ее словам, упомянутые топ-менеджеры "Вектор Банка" проводили заведомо невыгодные финансовые операции с выдачей кредитов частным предприятиям, имевшим признаки фиктивности. Далее через заключение фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные от ПАО "Вектор Банк" средства были перечислены на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности и в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы.

Схему реализовывали с 2015 года.

Сейчас ГБР продолжает следственные действия с целью установить все обстоятельства дела. Участникам преступного сговора грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.