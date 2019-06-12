Эксперты дали прогнозы по новому размещению евробондов Минфином

Сумма может составить около 750 млн евро, и до конца года возможен еще один выход Минфина на рынок внешних заимствований.

Министерство финансов Украины в ходе предстоящего размещения семилетних евробондов может привлечь средства на внешнем рынке с доходностью 6-7% годовых, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил, что ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС США и других ведущих центробанков мира вызвали ралли на финансовых рынках на прошлой неделе.

«Оптимистичные настроения инвесторов также помогли существенно снизиться доходностям украинских еврооблигаций. Минфин своевременно отреагировал на открывшееся «окно» для привлечения внешних средств. В сочетании с ситуативно низкими доходностями на рынке, выпуск долговых инструментов в евро может дать стоимость на уровне 6-6,5% и экономию в 2 процентных пункта по сравнению с долларовым выпуском», - прогнозирует эксперт.

По его словам, дополнительные выгоды от выпуска долговых инструментов в евро – это расширение базы инвесторов и диверсификация долгового портфеля, который в настоящее время на 42% деноминирован в долларе США и лишь на 9% - в евро.

«Это также выглядит логично с точки зрения внешнеторговых отношений, где ЕС является главным партнером Украины, и расчеты в евро составляют 30-40% от общего оборота», - добавил эксперт.

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса прогнозирует, что Минфин в ходе предстоящего размещения евробондов может привлечь на внешнем рынке около 750 млн евро по ставке от 6,5 до 7 годовых.

«Это бумаги в евро, по которым потенциальный спрос ниже, чем по долларовым, и ограниченное число инвесторов. Но так можно расширить круг инвесторов. Плюс, политический момент - ставка ниже, чем по заимствованиям в долларах», - пояснил эксперт.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита госбюджета.

Фурса прогнозирует, что до конца года возможен еще один выход Минфина на рынок внешних заимствований.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро. Встречи с инвесторами стартовали 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.

Украина в конце октября 2018 года выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 млн долл. составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 млрд долл. - 9,750% годовых.

В марте текущего года Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 млн долл. США со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне 2 млрд долл.