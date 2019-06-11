В Минфине подтвердили намерение выпустить евробонды

На этот раз государственные облигации будут выпускаться в иностранной валюте – евро.

Украина готовится к выпуску евробондов.

Информацию об этом подтвердила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

"Последние дни большинство сообщений в Фейсбуке начинались фразой "я иду ... ". Мы с Аллой Данильчук, женская часть нашей TeamUkraine тоже идем, вернее летим на встрече с инвесторами", - написала Маркарова.

По ее словам, встречи будут продолжаться четыре дня и пройдут в четырех городах - в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, где украинская сторона "поговорит про новый 7-летний Евробонд".

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По ее словам, на этот раз государственные облигации будут выпускаться в евро.

Напомним, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд долл: еврооблигации с погашением в феврале 2024 на 750 млн долл с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.

Также напомним, что ранее в Министерстве финансов заявляли, что не считают целесообразным выход на международные рынки капитала до проведения выборов в Верховную Раду.