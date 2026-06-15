Украинские санкции в действии: власти России разрешили НПЗ снижать качество бензина

С нехваткой бензина столкнулись 25 российских регионов, не считая оккупированных территорий Украины.

Российское правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от стандарта "Евро-5" по содержанию серы и другим показателям.

Как пишет The Moscow Times, такое решение было принято еще осенью прошлого года, но предполагалось, что оно будет действовать до 1 мая 2026 года. Однако меру продлили на неопределенный срок на фоне дефицита топлива из-за украинских ударов по НПЗ.

Согласно постановлению правительства, в бензине допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта Евро-5 предельный уровень составляет 10 миллиграммов, а утвержденный показатель соответствует стандарту Евро-3. Контроль за качеством выпускаемой продукции поручен Министерству энергетики. Также, по данным источников, продавать такое топливо на территории других стран Евразийского экономического союза запрещено.

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Правительство ищет меры стабилизации топливного рынка в условиях сокращения предложения. Так, до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров – вывоз дизтоплива. Также до 30 ноября ограничен экспорт авиационного топлива.

Между тем, с нехваткой бензина столкнулись как минимум 25 российских регионов, не считая временно оккупированные территории Украины. При этом еще в начале июня таких было 15. Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

В то же время решение о смягчении требований к качеству бензина и дизельного топлива не решает проблему в полной мере. По словам источников, даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ, поскольку их продукция, как и раньше, существенно хуже по качеству и не укладывается в заданные параметры.

Дополнительные объемы нефтепродуктов способны отчасти смягчить локальные дефициты, но повышенное содержание серы негативно повлияет на современные автомобили, предупредил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. В частности, по его словам, в результате использования такого топлива может повыситься износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. Кроме того, проблемой остается не только производство топлива, но и его своевременная доставка в регионы.

Главной причиной топливного кризиса стали удары украинских дронов по НПЗ. Согласно подсчетам Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтезаводы подверглись 38 атакам. Из них 16 произошли в мае, что стало максимальным месячным показателем за все время войны.

Удары Украины по НПЗ противника – последние новости

На территории временно оккупированной части Донецкой области почти не осталось бензина. Дефицит топлива коснулся как гражданского сектора, так и российских войск.

Накануне дроны Службы безопасности Украины поразили нефтяной объект в Ярославском регионе Российской Федерации в 700 км от границы. Также, по словам президента Зеленского, Силы обороны достигли целей в Тульском регионе России – по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что если нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в европейской части России, потеряют хотя бы 50% своих мощностей, то остальная часть нефтеперерабатывающей отрасли не сможет удовлетворить потребности по экспорту нефтепродуктов и внутреннего потребителя.

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