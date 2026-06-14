Дроны СБУ поразили нефтяной объект РФ более чем в 700 километрах от границы, – Зеленский

Этот объект имел важное значение для резерва государства-агрессора.

Дроны Службы безопасности Украины поразили нефтяной объект в Ярославской области Российской Федерации в 700 км от границы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных ударов по важным объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Более чем в 700 километрах от нашей государственной границы – в Ярославском регионе России – воины СБУ поразили нефтяной объект, имевший значение для резерва государства-агрессора", – отметил он.

Также, по словам президента, Силы обороны достигли целей в Тульском регионе России – по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

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Кроме того, как сообщил Зеленский, в шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога.

"Были попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины. Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи по нанесению ударов средней дальности в ответ на отказ России завершить эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла", – подчеркнул глава государства.

Удары по целям в РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня украинские беспилотники поразили в городе Армянск завод "Крымский титан", который производит диоксид титана для нужд российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

"Крымский титан", который в результате оккупации полуострова перешел в собственность "Российского титана", является крупнейшим в Восточной Европе заводом по производству серной кислоты и диоксида титана. Он производит базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

По заводу было 23 прилета, в результате чего он был полностью разрушен. Там начался пожар, поэтому рабочих отпустили.

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