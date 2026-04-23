Зарабатывали на дефиците электроэнергии: раскрыта новая схема хищений в энергетике

По версии прокуратуры, подозреваемые занижали показатели потребления электроэнергии своими клиентами, а разницу присваивали.

Прокуратура раскрыла схему хищения средств НЭК "Укрэнерго", которая действовала в течение 2022-2024 годов и нанесла ущерб диспетчеру энергосистемы на сумму более 447 миллионов гривен. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По информации прокуратуры, организатор схемы создал сеть подконтрольных компаний, через которые электроэнергия поставлялась конечным потребителям. При этом дельцы, по версии прокуратуры, системно манипулировали прогнозами потребления электроэнергии своими клиентами.

"То есть "на бумаге" показывали, что электроэнергии нужно мало, а на самом деле продавали значительно больше. В результате возникал дефицит – разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света", – объясняет Кравченко.

Генеральный прокурор отмечает, что участники схемы получали от потребителей полную оплату за поставленную электроэнергию.

В то же время, как отмечают правоохранители, вместо расчетов с государством эти средства выводили через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

"Долг перед "Укрэнерго" они не погашали, а наоборот искусственно накапливали, доводили компании до безнадежной задолженности и начинали процедуру банкротства. Далее схема повторялась", – отметил Кравченко.

По оценкам Генпрокуратуры, подозреваемые нанесли "Укрэнерго" ущерб на сумму более 447 миллионов гривень.

"Всем участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 "Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах" УК Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения", – подчеркнул генпрокурор.

Коррупционные схемы в энергетике – последние новости

Заявленная генпрокурором Русланом Кравченко преступная схема в энергетике – не первая. Ранее общество всколыхнулорезонансное дело НАБУ и САП "Мидас" о влиянии на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Большинство подозреваемых по делу было помещено под стражу с возможностью залога. Однако впоследствии за фигурантов был внесен залог. Под стражей остается Игорь Миронюк, который в записях НБУ фигурирует под псевдонимом "Рокет". 5 марта Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца срок его содержания под стражей. Апелляционная палата ВАКС увеличила ему залог до 126 млн грн.

В то же время другие фигуранты дела "Мидас" – бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман – объявлены в международный розыск.

