В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

По данным нардепа Ярослава Железняка, на записях фигурируют люди обозначенные такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет", они якобы скрывают имена таких людей:

"Карлсон" - Тимур Миндич - бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95", соратник президента Владимира Зеленского;

"Профессор" - Герман Галущенко - министр юстиции и экс-министр энергетики;

"Тенор" - Дмитрий Басов - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

"Рокет" - Игорь Миронюк - был советником Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

На аудиозаписях можно услышать:

- "Мы можем мне завтра дать отсюда немножко на зарплату?"

- "Она ищет нечто похожее, ей это нравится, эти мальчики в обтянутых штанишках".

- "Эти мальчики не заработают денег".

- "Зарплату ей плачу я"

- "Вы же понимаете, что это первое заседание Кабинета министров, на которое он попадет..."

- "Просто феерично. Плюс у него в короне засияет еще один бриллиант"

- "Не хочется подозрение получать".

По словам руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова, НАБУ и САП проводят операцию под названием "Мидас", которая длилась 15 месяцев и было выполнено более 70 обысков. Были привлечены все детективы НАБУ.

"Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение", - прокомментировал руководитель подразделения детективов НАБУ.

10 ноября НАБУ и САП провели операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ рассказали, что участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

При этом нардеп Ярослав Железняк также сообщил об обысках в "Энергоатоме" и добавил, что детективы НАБУ проводят следственные действия и у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее был министром энергетики.

Ранее сообщалось, что НАБУ разоблачили на систематическом взяточничестве чиновницу филиала госпредприятия "Энергоатом". По данным следствия, в июне-ноябре чиновница получила неправомерную выгоду на сумму около 1,67 млн грн.

