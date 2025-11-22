Официальная дата исчезновения этих людей - 20 ноября.

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск украинского бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана. Соответствующая информация появилась на сайте МВД.

На сайте также отмечается, что лица, которые скрываются от органов досудебного расследования, исчезли 20 ноября.

Ранее стало известно, что Тимура Миндича и Александра Цукермана внесли в базу "Миротворец". Их подозревают в подрыве обороноспособности и энергетического сектора Украины, а также в легализации криминальных средств.

По данным СМИ, НАБУ подозревают Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова. Также сообщается, что Миндич поддерживал личные связи с министрами и другими влиятельными чиновниками, регулярно встречался с ними у себя дома.

Также ранее стало известно, что заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк уволился с должности по собственному желанию. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о вероятной причастности Синюка к утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП. Напомним, сам Миндич выехал из Украины 10 ноября, за несколько часов до обысков НАБУ.

