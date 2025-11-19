Залог за Чернышова внесли два физических лица.

За бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова 19 ноября уже внесли 51 миллион гривен залога, он должен выйти из СИЗО в ближайшее время, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что залог внесли два физических лица - по 30 млн гривен и 21 600 млн соответственно, и уже вечером 19 ноября он сможет быть освобожден из-под стражи.

Накануне Высший антикоррупционный суд отправил фигуранта дела "Мидас", бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в более 51 миллион гривен. Отмечалось, что в случае внесения залога на Чернышова будет возложен ряд обязательств, в частности ношение электронного браслета.

Чернышов в своем выступлении уверял, что не имеет ничего общего с лицом с псевдонимом "Че Гевара", как фигурировала на пленках НАБУ.

Специальная антикорруационная прокуратура (САП) подозревает Алексея Чернышова в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов. По версии следствия, Чернышов и его жена в интересах бывшего чиновника получили от фигурантов схемы хищения средств "Энергоатома" 55 миллионов гривен несколькими траншами.

Коррупционный скандал в энергетике

10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в энергетике. По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет"), а также бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая "засветилась" на "пленках Миндича" под псевдонимом "Профессор".

