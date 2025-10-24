Украина потеряет промышленность за два года, если цены на электроэнергию продолжат рост, - СМИ

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала проекты новых тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год. Монополист предлагает увеличить тариф на 24%, с 686,23 до 848,52 грн/Мвт-ч.

По предварительным расчетам, дополнительная нагрузка на бизнес составит более 12,6 млрд грн. Это не просто цифры - это уменьшение инвестиций, сокращение производства, потери рабочих мест и рост цен на товары.

В первую очередь, поднятие тарифов на передачу электроэнергии ставит под угрозу дальнейшую работу предприятий металлургической, машиностроительной и химической промышленности. Ведь они из-за высоких цен на электроэнергию в Украине уже работают на грани рентабельности.

Снижение объемов производства приведет к уменьшению базы налогообложения, недополучению налогов и убытков госбюджета. Дополнительно, уменьшение производства повлечет за собой сокращение рабочих мест и упадок целых отраслей.

Выходом может стать введение моратория на повышение тарифов до конца военного положения. Также необходимо тщательно проверить экономическую обоснованность тарифа, рассчитанного НЭК "Укрэнерго".

Если не провести эти меры, то отечественные металлургия, химпром, машиностроители и другие энергоемкие предприятия банально не смогут продолжать свою работу, а Украина за год-два выйдет из "индустриального клуба" государств.

Напомним, что металлургическое предприятие с иностранными инвестициями "АрселорМиттал Кривой Рог" уже заявляло о том, что оказалось на грани закрытия из-за высоких цен на электроэнергию.