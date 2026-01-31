Украина получила энергооборудование общей мощностью как один энергоблок АЭС, – Кулеба

За последнюю неделю Украина получила более 100 единиц оборудования.

Украина получила от партнеров более 700 единиц энергооборудования мощностью около одного гигавата. Столько производит один энергоблок Южноукраинской АЭС.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба во время итоговой презентации Агентства восстановления за 2025 год, передает "Суспільне".

По словам Кулебы, котлы, когенерационные установки и мобильные генераторы большой мощности поступили из Азербайджана, Бельгии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Соединенного Королевства, США, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. За последнюю неделю Украина получила более 100 единиц оборудования.

"Для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, тепло- и водоснабжения Украина нуждается в дополнительных мощностях. Мы создаем национальный резерв мобильного энергетического оборудования. Он позволит нам поддерживать базовые услуги для людей во время ремонтных работ, особенно это важно зимой", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на формирование резерва мощностью 130 мегаватт правительство выделило 2,6 миллиарда гривен, однако потребность Украины больше, поэтому Министерство развития общин и территорий будет обращаться за помощью к партнерам.

Энергетическая помощь от партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что правительство продолжает привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора.

Он рассказал о помощи, предоставленной рядом стран-партнеров. В частности, в текущем месяце ЕС принял решение о передаче Украине 445 генераторов из резервов rescEU. Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания решили оказать финансовую поддержку энергетическому сектору Украины, а чешская организация Post Bellum закупила и передала 36 генераторов городам Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев и Херсон.

