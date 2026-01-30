США придержали энергетическую помощь, пока украинцы замерзают во тьме, - Reuters

Деньги были выделены еще во времена Байдена, и сейчас они были бы очень полезны Украине.

Сотни миллионов долларов, обещанных западными партнерами Украине на восстановление энергетики, не выплачены, несмотря на масштабные разрушения украинской энергосистемы и необычайно холодную зиму. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Американские и украинские чиновники, с которыми беседовали журналисты, говорят, что "застряли" те деньги, которые изначально были предназначены для финансирования закупок сжиженного природного газа и для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими ударами.

Так, еще во времена администрации Байдена США планировали выделить определенные суммы через Агентство по международному развитию (USAID). Однако, когда Трамп пришел к власти, Агентство ликвидировали, и выделенные Украине средства застряли в подвешенном состоянии.

По словам источников, задержка этой энергетической помощи Украине, вероятно, связана с бюрократической путаницей и внутренними распрями в американской администрации и не является попыткой применить рычаги влияния на Украину.

В целом речь идет примерно о 250 миллионах долларов. По словам источников, эта ситуация вызвала разочарование в последние недели на фоне интенсивных российских атак на украинские электростанции, в результате которых миллионы украинцев остались без света и отопления в сильные морозы.

Украинский чиновник, с которым говорили журналисты, заявил, что в Киеве знают об этой задержке с помощью, но боятся поднимать тему, чтобы не спровоцировать дипломатический скандал. Ведь президент США Дональд Трамп холодно реагирует на просьбы Украины о помощи.

Административно-бюджетное управление Белого дома, к которому Reuters обратился за комментарием, вместо этого обвинило Украину и администрацию Байдена в ненадлежащем использовании американской помощи.

"Поддержка энергетического сектора Украины администрацией Байдена была катастрофой. У нас есть отчет USAID IG, который показывает, как подрядчики в Украине, вероятно, потеряли энергетической продукции на миллионы из-за отсутствия надзора, коррупции, краж и т.д.", – написал представитель в электронном письме.

Один из собеседников издания также заявил, что ранее энергетическая помощь Украине предоставлялась медленно из-за опасений по поводу распространенной коррупции в энергетическом секторе страны.

