Украине оказали энергетическую помощь более 15 стран: Сибига поделился подробностями

Глава МИД Украины отчитался о помощи, которую оказали Украине страны Европы для борьбы с последствиями российских атак на энергетику.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что правительство продолжает привлекать энергетическую помощь для украинцев на фоне российского зимнего террора. На своей Facebook-странице Сибига отчитался о результатах по состоянию на понедельник, 19 января.

Глава МИД Украины отметил, что предоставил информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому о конкретных результатах дипломатической системы.

Италия

Страна в текущем месяце начала передачу Украине промышленных бойлеров для систем теплоснабжения. В рамках первой фазы помощи Италия предоставит примерно 80 бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт для общин, где повреждены или разрушены централизованные системы отопления.

Бельгия

Федеральное агентство развития Enabel передало 22 мобильные котельные и три генератора мощностью 200 и 40 кВт для Киева, Одессы и Фастова.

Чехия

Организация Post Bellum в рамках проекта "Тепло и свет для Украины" закупила и передала 36 генераторов городам Львов, Тернополь, Киев, Днепр, Николаев и Херсон.

Кроме того, организация Člověk v tísni совместно с SOS Ukraine заключила соглашение о гранте на 850 тысяч евро для закупки энергетического оборудования.

Румыния

Энергетическая компания Expert Petroleum предоставила Сумской области гуманитарный груз стоимостью около 20 тысяч евро - 15 аккумуляторных станций EcoFlow и дизельный генератор.

Болгария

Посольство этой страны в Украине передало 17 генераторов различной мощности.

Дания

Организация Bevar Ukraine передала две промышленные станции бесперебойного питания мощностью 100 и 80 кВт и генератор на 22 кВт для одной из больниц Киева.

Хорватия

Страна передала для Сумской ОГА два мощных генератора, а также планируется отправка двух для Киевской и Сумской областей.

Европейский Союз

В текущем месяце ЕС принял решение о передаче Украине 445 генераторов из резервов rescEU.

Швейцария

От кантона Тургау готовится поставка четырех аварийных электрогенераторов средней мощности.

Молдова

Соседняя страна 16 января передала 14 генераторов для нужд Сумской области.

Норвегия, Германия, Австрия и Великобритания

Данные страны решили оказать финансовую поддержку энергетическому сектору Украины. В частности, Норвегия выделила 200 млн долларов, Германия и Австрия - 60 млн евро, Великобритания - 20 млн фунтов.

Литва

Украина получила дополнительное энергетическое оборудование, включая генераторы, электрокомпоненты и средства для аварийного ремонта объектов энергетической инфраструктуры.

Польша

Соседняя страна передала дизельные генераторы для критической инфраструктуры и социальной сферы, в том числе в рамках инициативы "Тепло для Киева", где собрали более миллиона долларов.

Грузия

Сумская ОГА получила девять промышленных генераторов на сумму более 553 тысяч долларов.

Армения

Страна пообещала передать 10 мобильных инверторных генераторов для детских садов, школ и медицинских учреждений в прифронтовых регионах.

"Благодарен всем благотворителям и нашим партнерам, которые помогают нам пройти эту тяжелую зиму. Мы всегда будем помнить об этой искренней поддержке, о тепле ваших сердец в самое холодное время нашей истории", - отметил Сибига.

Атака РФ на энергетику Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий считает, что Россия открыто перешла от войны против ВСУ к войне против всего гражданского населения страны, оставляя людей без света и тепла. Дикий подчеркнул, что если в 2022 году страна-агрессор еще как-то пыталась маскироваться, то в этом году маски окончательно сняты. Военный обозреватель считает, что таким образом Россия пытается дожать Украину до капитуляции.

Также мы писали, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба пообещал, что в Киеве не будут отключать электроэнергию в домах, где нет тепла. Сейчас в Киеве аварийные работы по возврату тепла проводятся в 102 жилых домах. С 9 января после атаки России из этого количества 46 многоэтажек не имеют тепла. Кулеба поделился, что самая сложная ситуация – в Голосеевском районе.

