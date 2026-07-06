Самый маленький аэропорт Европы: в какой стране он находится

Аэропорт принимает всего 3 рейса в день, при этом большую часть года он вообще пустует.

Самый маленький аэропорт Европы, строительство которого обошлось в $12 млн, принимает всего 3 рейса в день, при этом большую часть года он пустует.

Как пишет Express, это не только один из самых маленьких аэропортов в Европе, но и один из самых маленьких в мире.

Издание отметило, что один из пассажиров показал видео из этого аэропорта, где он ждал свой рейс, и обстановка, царившая там, сильно отличалась от хаоса и давки обычного аэропорта. Вместо этого аэропорт пустовал и вокруг почти не было других пассажиров.

Видео дня

"Аэропорт Остравы в Чехии принимает около трех коммерческих рейсов в день, а иногда и меньше – всего два!", - написало издание.

Отмечается, что с октября по апрель он обычно пустует, поскольку этот период считается межсезоньем. Аэропорт обычно бывает загружен только летом, когда рейсы выполняются по заказу туристических агентств.

По данным Airports Worldwide, несмотря на небольшие размеры, аэропорт является крупным экономическим и промышленным центром региона. Аэропорт расположен чуть более чем в трех часах езды от Праги и недалеко от польской границы.

Аэропорт Остравы, также известный как Международный аэропорт Острава-Мошнов, является вторым по величине аэропортом в Чехии. В настоящее время из Остравы выполняется один внутренний рейс.

Если вы прилетаете в этот аэропорт или из него, вам стоит сделать остановку в Долни-Витковице. Эта историческая достопримечательность когда-то была одним из крупнейших угольных и железорудных предприятий в Европе.

Сегодня это объект культурного наследия, представляющий собой один из самых впечатляющих образцов промышленной архитектуры XIX века.

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