В Полтавской области во время боевого задания разбился экипаж вертолета Ми-8

Трагедия произошла 30 июня, однако о ней стало известно только сегодня. Завтра членов экипажа проводут в последний путь.

В Полтавской области во время боевого задания по отражению атаки российских дронов разбился экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады армейской авиации "Броды".

Об этом сообщил Бродовский городской совет. "30 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов, погиб экипаж вертолета Ми-8", – говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что свой последний бой провели командир экипажа, капитан Юрий Ворон (1996 года рождения), летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов (1991 года рождения), бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль (2000 года рождения), воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга (1989 года рождения).

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"Завтра, 7 июля, Бродовская община будет прощаться с павшими защитниками. Их мужество, профессионализм и самопожертвование навсегда останутся в памяти благодарного народа", – отметили в горсовете.

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Ранее УНИАН сообщал, что при выполнении боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24.

Также сообщалось, что на востоке во время выполнения боевого задания на борту самолета Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов.

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