Почему сиденья в общественных туалетах имеют необычную форму: есть сразу три причины

Большинство людей, пользующихся общественными туалетами, не обращают внимания на их особенности. Одной из них является открытая передняя часть сиденья унитаза. На самом деле это результат продуманного дизайна, пишет Ofeminin.pl.
В отличие от домашних ванных комнат, общественные туалеты ежедневно посещают сотни людей. Это вынуждает применять решения, которые не только облегчают поддержание чистоты, но и сводят к минимуму риск контакта с потенциально загрязнёнными поверхностями.
Отмечается, что сиденья для унитаза в форме буквы U с открытой передней частью ограничивают контакт тела с сиденьем и тем самым помогают снизить риск загрязнения.
В издании добавили, что такая конструкция также удобна для женщин. Открытая передняя часть обеспечивает больше пространства и снижает риск случайного контакта с сиденьем во время пользования туалетом.
Также сиденья для унитаза в форме буквы U позволяют сэкономить время уборщикам. Их конструкция обеспечивает более быструю и удобную уборку, что имеет значение в местах, где туалеты приходится убирать несколько раз в день.
Какую туалетную бумагу можно смывать в унитаз
Ранее в Portal 6 рассказали, какую туалетную бумагу можно смывать в унитаз. Эта привычка распространена во многих цивилизованных странах, но она может создать много проблем.
По словам экспертов, можно смывать туалетную бумагу в унитаз в том случае, если она однослойная или биоразлагаемая (зачастую отмечается с помощью знака "toilet safe"). При этом вы должны быть уверены, что давление смыва в вашем санузле достаточно высокое, а также там не используется септик.