Психологические тесты помогают нам взглянуть на привычные вещи под другим углом и лучше понять себя.
Все, что нужно, - довериться первому впечатлению: выберите одну из трех бутылок на картинке.
Ваш выбор расскажет, какое духовное послание оставила вам Вселенная.
Выберите одну бутылку - онлайн-тест
Посмотрите на картинку и выберите ту бутылку, которая первой привлекла ваше внимание. Важно не раздумывать долго, а довериться своей интуиции.
- Бутылка №1
Если вы выбрали первую бутылку, то послание, которое кто-то хочет вам передать, звучит так: "Любите и принимайте себя так же, как вы любите и принимаете своих близких".
Вероятно, в этот момент вашей жизни вас одолевают некоторые сомнения и трудности в отношениях. Возможно, вы вините себя за то, что у вас их нет. Даже если дела идут не так, как вы ожидали, это не значит, что вы не приложили достаточно усилий.
Не позволяйте ничему и никому заставить вас усомниться в себе - вы достойны всего самого лучшего.
Бутылка №2
Зеленая бутылка, плывущая по волнам, хочет сказать вам: "Не забывайте расслабляться и наслаждаться жизнью, это путешествие принадлежит только вам".
В последние месяцы вы слишком много времени уделяли работе, перегрузили себя обязанностями. Теперь чувствуете тяжесть усталости и стресса.
Даже если ваши усилия принесли вам заслуженный успех, это не является источником вашей радости. Наслаждайтесь жизнью, и время залечит твои раны.
Бутылка №3
В третьей бутылке находится следующее послание: "Восстановите связь с Вселенной - только так вы сможете осуществить все свои желания".
В последнее время вы задаетесь вопросом, почему жизнь не складывается так, как вам хотелось бы, почему желания не сбываются.
Дело в том, что вы больше не верите в силу Вселенной и не посылаете ей нужных сигналов. Используйте свою внутреннюю энергию, верните себе контроль над своей жизнью и попытайтесь повлиять на свою судьбу, доверившись своему сознанию. Помните, что ваша судьба находится внутри вас - именно вы решаете, что с вами произойдет.
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