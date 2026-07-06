Выберите одну из трех бутылок и узнайте, какое символическое послание может быть важно для вас именно сейчас.

Психологические тесты помогают нам взглянуть на привычные вещи под другим углом и лучше понять себя.

Все, что нужно, - довериться первому впечатлению: выберите одну из трех бутылок на картинке.

Ваш выбор расскажет, какое духовное послание оставила вам Вселенная.

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Выберите одну бутылку - онлайн-тест

Посмотрите на картинку и выберите ту бутылку, которая первой привлекла ваше внимание. Важно не раздумывать долго, а довериться своей интуиции.

Бутылка №1

Если вы выбрали первую бутылку, то послание, которое кто-то хочет вам передать, звучит так: "Любите и принимайте себя так же, как вы любите и принимаете своих близких".

Вероятно, в этот момент вашей жизни вас одолевают некоторые сомнения и трудности в отношениях. Возможно, вы вините себя за то, что у вас их нет. Даже если дела идут не так, как вы ожидали, это не значит, что вы не приложили достаточно усилий.

Не позволяйте ничему и никому заставить вас усомниться в себе - вы достойны всего самого лучшего.

Бутылка №2

Зеленая бутылка, плывущая по волнам, хочет сказать вам: "Не забывайте расслабляться и наслаждаться жизнью, это путешествие принадлежит только вам".

В последние месяцы вы слишком много времени уделяли работе, перегрузили себя обязанностями. Теперь чувствуете тяжесть усталости и стресса.

Даже если ваши усилия принесли вам заслуженный успех, это не является источником вашей радости. Наслаждайтесь жизнью, и время залечит твои раны.

Бутылка №3

В третьей бутылке находится следующее послание: "Восстановите связь с Вселенной - только так вы сможете осуществить все свои желания".

В последнее время вы задаетесь вопросом, почему жизнь не складывается так, как вам хотелось бы, почему желания не сбываются.

Дело в том, что вы больше не верите в силу Вселенной и не посылаете ей нужных сигналов. Используйте свою внутреннюю энергию, верните себе контроль над своей жизнью и попытайтесь повлиять на свою судьбу, доверившись своему сознанию. Помните, что ваша судьба находится внутри вас - именно вы решаете, что с вами произойдет.

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