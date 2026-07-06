США делают все возможное для передачи Украине перехватчиков баллистики, - Рютте

Генеральный секретарь Альянса признал, что у НАТО наблюдается нехватка перехватчиков.

В рамках программы PURL делается все возможное, чтобы Украина получала критически важные перехватчики для сбивания российских баллистических ракет. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Марк Рютте заявил на пресс-конференции, посвященной саммиту лидеров стран-членов НАТО в Анкаре.

"Сейчас Украина меняет динамику на поле боя благодаря мужеству, решимости и изобретательности своих Вооруженных сил. Но они нуждаются в нашей постоянной поддержке, особенно когда речь идет о противовоздушной обороне. Россия продолжает наносить удары дронами и ракетами по украинским городам, и очередной ужасающий удар произошел буквально прошлой ночью", – отметил Рютте.

В связи с этим, как отметил генеральный секретарь Альянса, поскольку Украина продолжает защищать свой суверенитет, союзники и партнеры НАТО должны и дальше обеспечивать Украину всем необходимым.

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"И позвольте мне прояснить: все союзники должны выполнять свою часть работы, чтобы наша поддержка Украины продолжала поступать", – подчеркнул Рютте.

Он объяснил эту необходимость тем, что безопасность Украины очень тесно связана с безопасностью стран-членов НАТО.

Россия не победит в войне массовыми убийствами гражданских лиц

"То, что произошло прошлой ночью, – это неизбирательное нападение на невинных мирных жителей, на инфраструктуру украинских городов. Были убиты люди. Но это не тот путь, благодаря которому Россия сможет когда-либо победить в этой войне", – убежден Рютте.

Он считает ужасающей реальность украинцев, живущих под обстрелами в Киеве и других городах.

США на политическом уровне делают все возможное для предоставления Украине антибаллистических средств ПВО

Как заверил Рютте, США продолжают поставлять в Украину "критически важное оборудование", в том числе перехватчики в рамках программы PURL. Ведь европейские союзники и Канада выделяют средства на это.

"С политической точки зрения я могу вас заверить, что Соединённые Штаты делают всё возможное, чтобы выполнять обязательства в рамках PURL. И они это делают. Прямо сейчас, пока мы разговариваем, поставки в рамках PURL, в том числе перехватчики, поступают в Украину", – сказал Рютте.

Также он добавил, что с практической точки зрения в странах НАТО наблюдается дефицит перехватчиков.

"И именно поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы производить их больше", – сказал Рютте.

Успехи ВСУ на фронте

При этом, по его словам, инициатор войны Владимир Путин сейчас находится в глубоком отчаянии, ведь украинские защитники "довольно хорошо справляются на поле боя".

"Конечно, это ужасные новости для всех задействованных российских семей. Путин готов смириться с тем, что на поле боя гибнут до 35 тысяч его военных, преимущественно мужчин в униформе. И это ужасные новости для семей. Но с военной точки зрения, важной для Украины, у вас есть успех. Вы наносите удары по российской экономике. Вы наносите удары глубоко в тыл России, когда речь идет об энергетической инфраструктуре, о критически важном оборонном потенциале России. И на поле боя вы способны предотвращать крупные наступления России", – подчеркнул Рютте.

По его мнению, сейчас ситуация на поле боя более или менее похожа на тупик.

Ракеты-перехватчики для Украины – важные новости

Как сообщал УНИАН, Украина предлагает международным партнерам, располагающим ракетами PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, срочно осуществить обмен. Предложение предусматривает предоставление Киеву этих ракет из запасов уже сейчас, а впоследствии – восполнить их за счет будущих поставок, закрепленных контрактами Украины на 2027 год.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что недостаточные поставки ракет-перехватчиков побуждают Россию наносить удары баллистическими ракетами по Украине.

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