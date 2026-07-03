Министр экономики рассказал, будет ли в Украине дефицит топлива

Россия пытается уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине.

В настоящее время украинский рынок обеспечен необходимыми объемами топлива, поэтому дефицита не наблюдается. Об этом министр экономики Алексей Соболев сообщил во время выступления на часе вопросов к правительству.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки закреплены контрактами, логистика работает", – отметил министр.

По его словам, аналогичная задача по обеспечению населения топливом стояла перед правительством и во время войны США и Израиля против Ирана. Тогда был принят ряд необходимых мер, которые позволили избежать дефицита топлива и не допустить развития кризисной ситуации. Он отметил, что правительство во взаимодействии с областными военными администрациями и участниками рынка постоянно отслеживает ситуацию и координирует дальнейшие действия.

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"Консультации проходят ежедневно, чтобы в разных регионах разработать различные модели, которые помогут нам получить это топливо в регионах, организовать его распределение, защитить АЗС и обеспечить их работу, или, например, осуществлять доставку топлива на колесах без накопления запасов на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком", – говорит Соболев.

Также он сообщил, что правительство совместно с представителями рынка прорабатывает механизм страхования или создания совместного фонда. Предполагается, что он позволит компенсировать расходы или финансировать отдельные меры, необходимые для обеспечения стабильной работы топливного рынка.

Россия атакует украинские АЗС – последние новости

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, после украинских ударов по логистической инфраструктуре РФ Кремль активизировал атаки на украинские АЗС вблизи линии фронта. При этом советник министра обороны считает, что угрозы дефицита бензина пока нет.

В то же время эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин предупреждает, что из-за усиления российских атак на автозаправочные комплексы Харьков и ряд других украинских городов могут столкнуться с закрытием АЗС. По его словам, оккупанты всё активнее применяют дроны с машинным зрением для поражения таких объектов.

Специалист убежден, что государство должно безотлагательно усилить защиту автозаправочной инфраструктуры. Среди возможных решений он называет маскировку газовых модулей, обустройство защитных конструкций над АЗС и внедрение других мер безопасности, прежде всего в прифронтовых регионах.

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