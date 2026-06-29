РФ хочет уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине: Флэш оценил, возникнет ли дефицит топлива

В последнее время россияне наносят удары по заправкам в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

В ответ на украинские атаки по вражеской логистике россияне приняли решение уничтожить все наши прифронтовые автозаправочные станции, но украинцы все равно не останутся без бензина. Об этом написал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) в Telegram.

По его словам, с этой целью для ударов по Днепропетровской, Харьковской и Сумской областям враг применяет как "Шахеды", так и другие беспилотники крылатого и роторного типа.

Как отметил Бескрестнов, гражданские АЗС никоим образом не влияют на военные поставки топлива, поэтому целью таких атак является терроризирование гражданского населения.

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"Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы, как организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться", – подчеркнул Флэш.

Российские удары по АЗС

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению эксперта по топливу Дмитрия Леушкина, Харьков и некоторые другие украинские города могут остаться без АЗС, ведь Россия усиливает удары по автозаправочным станциям, используя дроны с машинным зрением. Он считает, что государство должно срочно пересмотреть подходы к защите таких объектов. В частности, речь идет о возможности маскировки газовых модулей и установке защитных конструкций над автозаправочными комплексами, особенно в прифронтовых районах.

Также недавно мы писали, что россияне уничтожили в Тростянце все АЗС. "АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений", – сообщал мэр Юрий Бова 17 июня после ночи массированных ударов по городу.

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