РФ планирует удары по заправкам в нескольких областях: жителей просят держаться подальше

В Сумской областной государственной администрации заверили, что руководство автозаправочных станций проинформировано.

В ближайшее время россияне собираются атаковать автозаправочные станции в Сумской и нескольких других областях. Поэтому жителей призывают не находиться на АЗС и вблизи них без крайней необходимости. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).

"По полученной информации, в ближайшее время враг намерен нанести удары по автозаправочным станциям в Сумской области и нескольких других областях. Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости", – обратился начальник ОВА Олег Григоров.

Он добавил, что руководство автозаправочных станций проинформировано. Кроме того, по его словам, даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности.

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Россияне наносят удары по АЗС в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, россияне уничтожили в Тростянце все АЗС. Это произошло 17 июня. Тогда городской голова Юрий Бова сообщил, что город пережил тяжелую ночь, поскольку российские оккупанты нанесли массированный удар по Тростянцу. "АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений", – подчеркнул он.

Недавно советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) заявлял, что РФ хочет уничтожить все прифронтовые АЗС в Украине. По его словам, с этой целью для нанесения ударов по Днепропетровской, Харьковской и Сумской областям враг применяет как "Шахеды", так и другие беспилотники. Впрочем, отметил Бескрестнов, гражданские АЗС никоим образом не влияют на военные поставки топлива, поэтому целью таких атак является терроризирование гражданского населения. Также он заверил, что жители не останутся без бензина, ведь все равно будут найдены способы, как организовать логистику, распределение и продажу топлива.

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким подчеркнул, что враг определил 150-километровую зону и наносит удары по АЗС. В этом чиновник видит изменение тактики россиян. Он также подчеркнул, что на логистику такие атаки не повлияют, ведь военные не заправляются на обычных АЗС. Как подчеркнул Ким, россияне таким образом хотят создать картинку для телевидения: будто бы они уничтожают логистику и наносят огромный удар по Украине.

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